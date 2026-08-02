Auswärtsniederlage zum Auftakt Siegen verliert knapp bei Westfalia Rhynern Lukas Erbelding 02.08.2026, 08:35 Uhr

i Die von Boris Schommers trainierten Sportfreunde Siegen unterlagen zum Saisonauftakt bei Westfalia Rhynern mit 2:3. Marco Bader

Den Start in die Fußball-Saison 2026/2027 hatten sich die Sportfreunde Siegen sicherlich anders vorgestellt. Beim SV Westfalia Rhynern ging der Regionalligist knapp leer aus und unterlag mit 2:3.

Die Sportfreunde Siegen sind mit einer Niederlage in die Saison 2026/2027 gestartet. Der West-Regionalligist unterlag zum Auftakt dem SV Westfalia Rhynern knapp mit 2:3 (1:3). Vor 1235 Zuschauern erwischten die Fußballer von Trainer Boris Schommers alles andere als einen optimalen Start.







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