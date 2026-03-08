Wieder ein ruhender Ball Siegen verliert in Lotte das zweite Mal in Folge Moritz Hannappel 08.03.2026, 10:29 Uhr

i Enttäuschung nach der zweiten Niederlage in Folge: Während die Sportfreunde Kptte (in Blau) über den 2:1-Siegtreffer nach einem Eckball jubelten, lässt Siegens David Kammerbauer (vorne) enttäuscht den Kopf hängen. Marco Bader

Schwere Phase für die Sportfreunde in der Regionalliga West: Nach der ersten Pflichtspielniederlage unter Trainer Boris Schommers in der Vorwoche, folgte am Samstag direkt die zweite hinterher. Und wieder zeigten die Siegener Probleme bei Standards.

„Wir müssen uns an die eigene Nase fassen – und das verteidigen“, bilanzierte Boris Schommers, der Trainer der Sportfreunde Siegen nach dem Auswärtsspiel in der Regionalliga West bei den Sportfreunden Lotte. Es ist ein Fazit, das so gut und gerne auch in der Vorwoche nach der Niederlage gegen den 1.







