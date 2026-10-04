Pingpong und Sonntagsschuss Siegen verliert Heimspiel gegen effiziente Dortmunder Jona Heck 04.10.2026, 21:41 Uhr

i Jan-Luca Rumpf (in Rot) gab den Zuschauern im Leimbachstadion kurzzeitig Hoffnung auf einen Punktgewinn. Zwei Minuten nach seinem Anschlusstreffer machte Dortmund aber den Deckel auf die Begegnung. Marco Bader

Die kleine Überraschung blieb am Sonntagnachmittag vor 3405 Zuschauern im Leimbachstadion aus. Die Bundesliga-Reserve von Borussia Dortmund gewann mit 3:1 gegen die Sportfreunde Siegen und zeigte sich dabei kaltschnäuzig.

﻿Die Sportfreunde Siegen mussten sich im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten Borussia Dortmund II mit 1:3 (0:2) geschlagen geben. Gegen die Zweitvertretung des achtmaligen deutschen Meisters lief im eigenen Leimbachstadion nicht viel für die Sportfreunde zusammen.







Artikel teilen

Artikel teilen