Die kleine Überraschung blieb am Sonntagnachmittag vor 3405 Zuschauern im Leimbachstadion aus. Die Bundesliga-Reserve von Borussia Dortmund gewann mit 3:1 gegen die Sportfreunde Siegen und zeigte sich dabei kaltschnäuzig.
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Die Sportfreunde Siegen mussten sich im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten Borussia Dortmund II mit 1:3 (0:2) geschlagen geben. Gegen die Zweitvertretung des achtmaligen deutschen Meisters lief im eigenen Leimbachstadion nicht viel für die Sportfreunde zusammen.