Vor 2497 Zuschauern im Leimbachstadion sollte der Schommers-Elf nicht viel gelingen, um das Bocholter Bollwerk zu knacken. Sie versuchten es spielerisch und letztlich mit der Brechstange. Am Ende entschied ein Standard ein typisches 0:0-Spiel.
„Solche Spiele werden dann in der zweiten Halbzeit über Standards entschieden, wenn es keine spielerischen Lösungen gibt“, wird Boris Schommers, Trainer der Sportfreunde Siegen nach der ernüchternden 0:1-Heimniederlage gegn den 1. FC Bocholt auf der vereinseigenen Homepage zitiert.