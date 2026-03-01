Standard lässt Bocholt jubeln Siegen verliert erstmals unter Trainer Boris Schommers Moritz Hannappel 01.03.2026, 23:11 Uhr

i Das Tor zum Sieg: Dawyn-Paul Donner (in Schwarz) erzielt in dieser Szene das 1:0 für den 1. FC Bocholt und bescherte den Gästen somit die drei Punkte bei den Sportfreunden Siegen (von links) um Elsamed Ramaj, Torhüter Marcel Johnen, Kevin Goden und David Kammerbauer Marco Bader

Vor 2497 Zuschauern im Leimbachstadion sollte der Schommers-Elf nicht viel gelingen, um das Bocholter Bollwerk zu knacken. Sie versuchten es spielerisch und letztlich mit der Brechstange. Am Ende entschied ein Standard ein typisches 0:0-Spiel.

„Solche Spiele werden dann in der zweiten Halbzeit über Standards entschieden, wenn es keine spielerischen Lösungen gibt“, wird Boris Schommers, Trainer der Sportfreunde Siegen nach der ernüchternden 0:1-Heimniederlage gegn den 1. FC Bocholt auf der vereinseigenen Homepage zitiert.







