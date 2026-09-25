Normalerweise spielen die Sportfreunde Siegen in der Regionalliga West gegen die zweite Mannschaft von Borussia Mönchengladbach. Am Donnerstagabend war aber der Bundesligist zu Gast im Leimbachstadion, gegen den sich Siegen teuer verkaufte.
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In den deutschen Profiligen herrscht Länderspielpause. Dies nutzten die Sportfreunde Siegen direkt aus und testeten am Donnerstagabend in einem Freundschaftsspiel gegen den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. Dabei verkaufte sich der Regionalligist vor 4264 Zuschauern ziemlich teuer und hielt über weite Strecken gut dagegen.