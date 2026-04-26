Sportfreunde 0:0 in Düsseldorf Siegen vergibt die größte Chance aus elf Metern Jona Heck 26.04.2026, 09:38 Uhr

i Siegens Kapitän Jan-Luca Rumpf und seine Sportfreunde agierten lange in Überzahl, konnten daraus aber kein Kapital schlagen. Marco Bader

Die Sportfreunde Siegen kamen bei der U23 von Fortuna Düsseldorf trotz langer Überzahl nicht über ein 0:0 heraus. Siegens Top-Torjäger Dustin Willms wurde durch seinen verschossenen Elfmeter zum tragischen Helden.

Am Freitagabend trennten sich die Sportfreunde Siegen und die U23 von Fortuna Düsseldorf in der Regionalliga West am Flinger Broich mit einem leistungsgerechten 0:0. In einer über weite Strecken umkämpften, aber chancenarmen Partie fanden beide Mannschaften nie richtig Zugriff in der Offensive – die Sportfreunde vergaben die beste Chance zum Sieg aus elf Metern.







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