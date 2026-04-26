Die Sportfreunde Siegen kamen bei der U23 von Fortuna Düsseldorf trotz langer Überzahl nicht über ein 0:0 heraus. Siegens Top-Torjäger Dustin Willms wurde durch seinen verschossenen Elfmeter zum tragischen Helden.
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Am Freitagabend trennten sich die Sportfreunde Siegen und die U23 von Fortuna Düsseldorf in der Regionalliga West am Flinger Broich mit einem leistungsgerechten 0:0. In einer über weite Strecken umkämpften, aber chancenarmen Partie fanden beide Mannschaften nie richtig Zugriff in der Offensive – die Sportfreunde vergaben die beste Chance zum Sieg aus elf Metern.