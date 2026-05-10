1:2 bei Fortuna Köln Siegen unterliegt dem Drittliga-Aufsteiger knapp Jona Heck 10.05.2026, 10:39 Uhr

i Zunächst jubelten die Sportfreunde Siegen im Kölner Südstadion: Kevin Goden brachte die SFS mit 1:0 in Front, am Ende feierte Fortuna Köln die Meisterschaft. Marco Bader

In der Regionalliga West unterliegt Siegen knapp dem Meister und Drittliga-Aufsteiger Fortuna Köln. Vor 7500 Fans drehte die Fortuna die Partie und kehrt nach sieben Jahren in die dritte Liga zurück.

Die Sportfreunde Siegen haben am Samstagnachmittag eine knappe 1:2 (1:1)-Niederlage in der Fußball-Regionalliga West gegen den SC Fortuna Köln hinnehmen müssen. Im voll besetzten Kölner Südstadion erlebten die 7500 Zuschauer ein intensives und über weite Strecken hochklassiges Duell, in dem die Mannschaft von Trainer Boris Schommers dem favorisierten Gegner lange Zeit auf Augenhöhe begegnete.







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