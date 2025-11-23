Josue Santo gleicht spät aus Siegen und Fortuna Köln trennen sich remis 23.11.2025, 15:59 Uhr

Nach dem Sieg am Vormittag –, denn dank einer großflächigen Plane und vielen Helfern konnte im Leimbachstadion gespielt werden – folgte ein leistungsgerechtes Unentschieden gegen Spitzenreiter Fortuna Köln vor 3449 Zuschauern

Schon vor dem Anpfiff hatten die Sportfreunde Siegen in Verbindung mit einem Sponsor und fleißigen Helfern den ersten Sieg einfahren können. Die Begegnung gegen Spitzenreiter SC Fortuna Köln in der Regionalliga West konnte wie geplant im Leimbachstadion stattfinden.







