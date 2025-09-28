Drittes Remis in Folge Siegen und Bochum trennen sich im Aufsteiger-Duell 1:1 28.09.2025, 12:59 Uhr

i Symbolbild dpa

In der Fußball-Regionalliga West bleiben die Sportfreunde Siegen auch nach dem zehnten Spieltag ungeschlagen. Durch das dritte Remis in Folge muss das Team um Trainer Thorsten Nehrbauer allerdings die Tabellenführung abgeben.

Vor 3607 Zuschauern trennten sich die Sportfreunde Siegen und der VfL Bochum II am Freitagabend unter dem Flutlicht des Leimbachstadions mit 1:1 (1:1). Damit bleiben die Siegener in der Fußball-Regionalliga West weiter ungeschlagen. Durch das dritte Remis in Folge warten die Sportfreunde jetzt allerdings seit drei Partien auf einen Dreier.







