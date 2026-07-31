Zu Gast beim Aufsteiger
Siegen startet auswärts in neue Regionalliga-Saison
Grund zum Jubeln wollen die Sportfreunde Siegen auch beim Regionalliga-Auftakt gegen Aufsteiger SV Westfalia Rhynern haben.
Grund zum Jubeln wollen die Sportfreunde Siegen auch beim Regionalliga-Auftakt gegen Aufsteiger SV Westfalia Rhynern haben.
Marco Bader

Auftakt in der Fußball-Regionalliga: Die Sportfreunde Siegen treffen auf Aufsteiger SV Westfalia Rhynern. Beide Mannschaften wollen ihre Saison mit einem starken Start einläuten. Siegens Trainer Boris Schommers weiß, was auf seine Mannschaft zukommt.

Lesezeit 1 Minute
Es knistert gewaltig in der Luft – und das nicht nur wegen der Sommertage Ende Juli. Am Samstag ist es wieder so weit: Die Sportfreunde Siegen starten mit der Auswärtspartie beim SV Westfalia Rhynern in die Regionalliga-Spielzeit 2026/27. Schon seit Jahren teilten sich die Sportfreunde und die Westfalia die Bühne in der NRW-Liga und der Oberliga Westfalen.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Sport
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus dem Sport