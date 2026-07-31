Zu Gast beim Aufsteiger Siegen startet auswärts in neue Regionalliga-Saison Jona Heck 31.07.2026, 10:32 Uhr

i Grund zum Jubeln wollen die Sportfreunde Siegen auch beim Regionalliga-Auftakt gegen Aufsteiger SV Westfalia Rhynern haben. Marco Bader

Auftakt in der Fußball-Regionalliga: Die Sportfreunde Siegen treffen auf Aufsteiger SV Westfalia Rhynern. Beide Mannschaften wollen ihre Saison mit einem starken Start einläuten. Siegens Trainer Boris Schommers weiß, was auf seine Mannschaft zukommt.

Es knistert gewaltig in der Luft – und das nicht nur wegen der Sommertage Ende Juli. Am Samstag ist es wieder so weit: Die Sportfreunde Siegen starten mit der Auswärtspartie beim SV Westfalia Rhynern in die Regionalliga-Spielzeit 2026/27. Schon seit Jahren teilten sich die Sportfreunde und die Westfalia die Bühne in der NRW-Liga und der Oberliga Westfalen.







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