Auftakt in der Fußball-Regionalliga: Die Sportfreunde Siegen treffen auf Aufsteiger SV Westfalia Rhynern. Beide Mannschaften wollen ihre Saison mit einem starken Start einläuten. Siegens Trainer Boris Schommers weiß, was auf seine Mannschaft zukommt.
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Es knistert gewaltig in der Luft – und das nicht nur wegen der Sommertage Ende Juli. Am Samstag ist es wieder so weit: Die Sportfreunde Siegen starten mit der Auswärtspartie beim SV Westfalia Rhynern in die Regionalliga-Spielzeit 2026/27. Schon seit Jahren teilten sich die Sportfreunde und die Westfalia die Bühne in der NRW-Liga und der Oberliga Westfalen.