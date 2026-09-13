Waren es jetzt zwei verlorene Punkte oder ein gewonnener Zähler? So ganz genau lässt sich das 3:3 nicht beziffern. Ein 0:2 nach 14 Minuten und 1:3 nach 53 Minuten wurde aufgeholt, aber eine lange Überzahl durch eine schwache Endphase hergeschenkt.
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Er soll sich einfach noch nicht zutragen, der erste Heimsieg der Sportfreunde Siegen in der (nicht mehr ganz so) jungen Regionalliga-West-Saison 2026/27. Das Heimspiel der „Krönchenkicker“ vor 2082 Zuschauern im Leimbachstadion gegen den Bonner SC endete erneut mit einem Remis – 3:3 (1:2).