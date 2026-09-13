Rückstände und lange Überzahl Siegen spielt vor heimischer Kulisse erneut nur Remis Moritz Hannappel 13.09.2026, 12:08 Uhr

i Serhat Semih Güler (hinten; hier beim Torjubel mit Kevin Gooden im Spiel beim SV Rödinghausen) erzielte beim 3:3 gegen seinen Ex-Verein Bonner SC zwei Treffer. Im vierten Heimspiel in Folge reichte dies erneut nur zu einem Remis. Marco Bader

Waren es jetzt zwei verlorene Punkte oder ein gewonnener Zähler? So ganz genau lässt sich das 3:3 nicht beziffern. Ein 0:2 nach 14 Minuten und 1:3 nach 53 Minuten wurde aufgeholt, aber eine lange Überzahl durch eine schwache Endphase hergeschenkt.

Er soll sich einfach noch nicht zutragen, der erste Heimsieg der Sportfreunde Siegen in der (nicht mehr ganz so) jungen Regionalliga-West-Saison 2026/27. Das Heimspiel der „Krönchenkicker“ vor 2082 Zuschauern im Leimbachstadion gegen den Bonner SC endete erneut mit einem Remis – 3:3 (1:2).







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