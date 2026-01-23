Frost sorgt für Umplanung Siegen spielt Blitzturnier statt Regionalliga-Restart Moritz Hannappel 23.01.2026, 12:51 Uhr

Symbolbild Bernd Thissen/picture alliance/dpa

Statt gegen Borussia Dortmunds U23 anzutreten, messen sich die Sportfreunde Siegen in einem Blitzturnier mit dem TSV Steinbach Haiger und der SG Finnentrop. Nach dem Frost-bedingten Ausfall des Liga-Heimspiels stand schnell ein Alternativplan.

Eigentlich sollte am Samstag, 14 Uhr, mit dem Heimspiel gegen die U23 von Borussia Dortmund der Anpfiff für den Regionalliga-West-Restart der Sportfreunde Siegen erfolgen. Daraus wird aber nichts. Wie die Sportfreunde im Laufe des Donnerstagnachmittags auf ihrer Homepage und den sozialen Medien verkündeten, fällt das Heimspiel gegen die Bundesliga-Reserve der schlechten Witterung zum Opfer.







