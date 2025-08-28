Die Sportfreunde Siegen reisen am sechsten Spieltag der Fußball-Regionaliga West als Tabellenführer zur Zweitliga-Reserve des SC Paderborn. Am Freitagabend beim Flutlichtspiel ist eine gute Atmosphäre garantiert. In der Home-Deluxe-Arena wollen die Sportfreunde die Tabellenführung verteidigen, welche nach fünf Spieltagen für einen Aufsteiger bemerkenswert ist. Dass es eine schwere Aufgabe werden wird, weiß Siegen-Trainer Thorsten Nehrbauer.

Paderborns Zweite befindet sich nach fünf Spieltagen und acht gesammelten Zählern auf einem starken fünften Platz der Regionalliga West und begann die neue Spielzeit mit Pauken und Trompeten: Einem furiosen 3:0 über den BVB II ließ die U23 des SC Paderborn im eigenen Stadion ein deutliches 5:0 gegen die zweite Mannschaft des 1. FC Köln folgen – offensiv versprüht der SCP zu Hause seiit Saisonbeginn einigen Esprit.

„Sie sind für mich das Überraschungsteam der Liga. Ich glaube, nicht viele hatten sie so auf dem Schirm“, erklärt Nehrbauer vor der Partie am Freitagabend. „Zuhause in ihrem großen Stadion sind sie sehr stark, da kommt einiges auf uns zu. Paderborn arbeitet sehr intensiv und ist lauffreudig, wir müssen da konsequent dagegenhalten und Ruhe bewahren. Es zählt auch in Paderborn, unsere eigenen Qualitäten auf den Platz zu bringen“, führt er weiter aus. „Wir müssen mutig agieren und wollen mit dem Ball am Fuß die Siegen-Zone aufbauen. Auch unsere Restverteidigung muss gut organisiert sein,“ so der Übungsleiter der Sportfreunde.

Nach dem Ausfall der beiden rechten Verteidiger Rikuhei Nabesaka (Kreuzbandriss) und Leonhard von Schroetter (T.S.U.-Fraktur der linken Hand) erwischte es am Dienstag auch Innenverteidiger Tom Gutsch, der sich ohne Fremdeinwirkung einen doppelten Bänderriss am Knöchel zugezogen hat. Gar nicht mehr im Leimbachtal zugegen ist außerdem Innenverteidiger Paul Polauke, den es nach nur zwei Monaten im Siegerland zurück in die Heimat zieht. Stürmer Arif Güclü fehlt aufgrund einer Gelb-Rot-Sperre.