Offensive zaubert weiter Siegen mit turbulentem Remis in Mönchengladbach 06.10.2025, 14:45 Uhr

i Symbolbild Wolfgang Heil

Die Sportfreunde Siegen bleiben das einzig ungeschlagene Team in der Fußball-Regionalliga West. Nach dem vierten Remis in Serie rutscht die Mannschaft von Thorsten Nehrbauer aber auf Rang drei ab.

Die Sportfreunde Siegen bleiben in der Fußball-Regionalliga West ungeschlagen, mussten sich bei der Bundesliga-Reserve von Borussia Mönchengladbach aber mit dem vierten Remis in Folge zufriedengeben. Beim 3:3 (1:2) sahen die Zuschauer eine turbulente Begegnung, in der die Siegener mit der eigenen Chancenverwertung haderten und hinten ungewohnte Anfälligkeiten zeigten.







