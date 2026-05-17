3:1 gegen Absteiger Velbert Siegen mit emotionalem Heimsieg am letzten Spieltag Jona Heck 17.05.2026, 10:49 Uhr

i Geschlossene Mannschaftsleistung im letzten Saisonspiel: Die Sportfreunde Siegen gewannen mit 3:1 gegen Velbert. Marco Bader

Für die Fans der Sportfreunde Siegen stand das Sportliche am letzten Spieltag der Fußball-Regionalliga West nicht im Vordergrund. Tränen flossen bei emotionalen Abschieden – vor allem bei dem von Urgestein Jannik Krämer.

Es war ein emotionaler letzter Spieltag für die Sportfreunde Siegen in der Fußball-Regionalliga West: Vor 2308 Zuschauern im voll besetzten Leimbachstadion besiegte die Elf von Chefcoach Boris Schommers die SSVg Velbert am Samstagnachmittag verdient mit 3:1 (1:1) und krönte eine starke Spielzeit mit einem überzeugenden Heimsieg.







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