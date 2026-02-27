Willms fehlt gegen Bocholt Siegen kann im nächsten Heimspiel direkt nachlegen Moritz Hannappel 27.02.2026, 15:03 Uhr

i Siegens Trainer Boris Schommers wird sich gegen den 1. FC Bocholt etwas einfallen lassen. Der Ex-Bundesliga-Trainer muss auf Top-Torjäger Dustin Willms verzichten, der gegen Paderborns U23 die fünfte Gelbe Karte sah. Marco Bader. HMB Media/ Marco Bader

Die „Krönchenkicker“ müssen im zweiten Heimspiel in Folge auf ihren besten Torjäger verzichten. Doch der Dienstagabend hat gezeigt, dass die Sportfreunde Alternativen haben. Der Gegner musste am Donnerstag in die Verlängerung – mit Happy End.

Lange mussten die Fans der Sportfreunde Siegen auf ein Spiel im Leimbachstadion im Jahr 2026 warten. Nun geht es Schlag auf Schlag weiter. Nach dem 2:1-Zittersieg gegen Paderborns U23 am Dienstagabend gastiert am Sonntag, 14 Uhr, der 1. FC Bocholt im Siegener Rund.







