Die „Krönchenkicker“ müssen im zweiten Heimspiel in Folge auf ihren besten Torjäger verzichten. Doch der Dienstagabend hat gezeigt, dass die Sportfreunde Alternativen haben. Der Gegner musste am Donnerstag in die Verlängerung – mit Happy End.
Lange mussten die Fans der Sportfreunde Siegen auf ein Spiel im Leimbachstadion im Jahr 2026 warten. Nun geht es Schlag auf Schlag weiter. Nach dem 2:1-Zittersieg gegen Paderborns U23 am Dienstagabend gastiert am Sonntag, 14 Uhr, der 1. FC Bocholt im Siegener Rund.