Verfolgerduell in Gütersloh Siegen kämpft gegen den Trend und für die Auswärtsserie 23.10.2025, 21:47 Uhr

Nach dem furiosen Saisonstart wartet der Aufsteiger seit fünf Spielen auf einen Sieg. Zuletzt gab es die erste Niederlage im 40. Spiel. Die Auswärtsserie, die seit Mai 2024 besteht, soll dagegen auch nach dem Sonntag weiterleben.

Am vergangenen Samstag setzte es bei der 0:1-Heimniederlage gegen den SC Rot-Weiß Oberhausen die erste Niederlage für die Sportfreunde Siegen seit 40 (!) Spielen. Zeit für Trübsal blasen bleibt im Leimbachtal aber nicht: Bereits am Sonntag, 14 Uhr, besteht im Ohlendorf Stadion am Heidewald gegen den FC Gütersloh die Chance auf „Wiedergutmachung“.







