Westfalia Rhynern zu Gast Siegen ist zum Rückrundenauftakt auf Revanche aus Tim Jacobi 27.11.2026, 08:43 Uhr

i Elsamed Ramaj wird zum Rückrundenauftakt fehlen. Der Flügelspieler sah in der Vorwoche seine fünfte Gelbe Karte. Marco Bader

Spannendes Duell zum Rückrundenauftakt. Der beste Aufsteiger, SV Westfalia Rhynern, gastiert bei den formstarken Sportfreunden aus Siegen. Das Hinspiel entschied der Aufsteiger für sich.

Am Samstag steht das erste Spiel der Rückrunde in der Fußball-Regionalliga West für die Sportfreunde Siegen an und der Gegner ist der Sportverein Westfalia Rhynern. Die Sportfreunde wollen den nächsten Sieg im nächsten Heimspiel holen und ihre Ungeschlagenserie, die wettbewerbsübergreifend acht Spiele andauert, ausbauen.







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