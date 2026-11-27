Spannendes Duell zum Rückrundenauftakt. Der beste Aufsteiger, SV Westfalia Rhynern, gastiert bei den formstarken Sportfreunden aus Siegen. Das Hinspiel entschied der Aufsteiger für sich.
Lesezeit 1 Minute
Am Samstag steht das erste Spiel der Rückrunde in der Fußball-Regionalliga West für die Sportfreunde Siegen an und der Gegner ist der Sportverein Westfalia Rhynern. Die Sportfreunde wollen den nächsten Sieg im nächsten Heimspiel holen und ihre Ungeschlagenserie, die wettbewerbsübergreifend acht Spiele andauert, ausbauen.