Die Sportfreunde Siegen setzen sich nach fünf Spieltagen in der Regionalliga West an die Tabellenspitze. Der Aufsteiger bleibt dank einer starken Mannschaftsleistung ungeschlagen und reitet auf der Euphoriewelle.

Die Sportfreunde Siegen blieben auch nach dem fünften Spieltag der Regionalliga West ungeschlagen und gewannen ihr Heimspiel gegen den SC Wiedenbrück verdient mit 3:1 (2:0). Knipser Arif Güclü traf doppelt und dezimierte die Leimbachelf im zweiten Durchgang mit einer Ampelkarte. 2312 Zuschauer fanden sich bei wechselhaftem Siegerländer Wetter im Leimbachstadion ein und sahen eine eher hektische Anfangsphase, in der viele Fouls keinen echten Spielfluss zuließen.

Nach 17 Minuten gingen die Krönchenkicker in Führung: Cagatay Kader spielte einen cleveren Steckpass zu Güclü, der frei vor Gästekeeper Marcel Hölscher die Nerven behielt und in die lange Ecke traf. Der Treffer weckte beide Teams ein wenig auf, auch die Gäste zeigten sich nun vorne gefährlich. Aus der zweiten Reihe nahm sich Wiedenbrück ein Herz und traf den rechten Innenpfosten (23.). Nach einer halben Stunde nahm die Partie Fahrt auf: Jubes Ticha verpasste per Kopfball nach einer Ecke die Führung auszubauen (28.). Auf der Gegenseite entschärfte Siegen-Keeper Justin Ospelt den Gegenzug (30.). In der 38. Minute war es wieder die Kombination von Kader und Güclü, die den Siegenern das 2:0 bescherte. Erneut war es ein Steckpass von Kader, den Güclü eiskalt verwertete.

Siegen nimmt Geschenk von Wiedenbrück an

Zu Beginn des zweiten Abschnitts verzichteten die Sportfreunde auf Veränderungen, während der SC Wiedenbrück doppelt wechselte. In der 49. Minute gelang den Ostwestfalen der Anschlusstreffer, als Benjamin Friesen über links marschierte und den Ball vorbei an Ospelt ins lange Eck schob. Der Anschluss gab dem SCW Aufwind. In die Drangphase hinein unterlief Wiedenbrücks Keeper Hölscher ein grober Schnitzer: Der flach getretene Abstoß landete im Fuß von Dustin Willms, der unten rechts zum 3:1-Endstand traf (64.).

Güclü sah noch die Gelb-Rote Karte (74.), doch die Sportfreunde blieben kompakt. In der Schlussphase blieben Torchancen rar. Siegen ist nach fünf Spieltagen als Aufsteiger in der Regionalliga West bemerkenswerter Tabellenführer.