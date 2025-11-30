Drama pur in der Schlussphase Siegen gleicht spät beim Schlusslicht in Velbert aus Moritz Hannappel 30.11.2025, 13:58 Uhr

Symbolbild

In der Regionalliga West sorgt eine dramatische Schlussphase für ein glückliches Remis der Sportfreunde Siegen beim Tabellenletzten Velbert. Erst in der Nachspielzeit glichen die Krönchenkicker einen 0:2-Rückstand – unter gütiger Mithilfe – aus.

Bis tief in die Nachspielzeit sah es so aus, als ob die Sportfreunde Siegen ohne Punkte vom Flutlichtspiel beim Tabellenletzten der Fußball-Regionalliga West, der SSVg Velbert, ins Leimbachtal heimkehren werden. Die „Krönchenkicker“ lagen 0:2 zurück, ehe Andre Dej auf 1:2 aus Sicht der Gäste verkürzte (90.







