Siegen gleicht spät beim Schlusslicht in Velbert aus

In der Regionalliga West sorgt eine dramatische Schlussphase für ein glückliches Remis der Sportfreunde Siegen beim Tabellenletzten Velbert. Erst in der Nachspielzeit glichen die Krönchenkicker einen 0:2-Rückstand – unter gütiger Mithilfe – aus.
Lesezeit 2 Minuten
Bis tief in die Nachspielzeit sah es so aus, als ob die Sportfreunde Siegen ohne Punkte vom Flutlichtspiel beim Tabellenletzten der Fußball-Regionalliga West, der SSVg Velbert, ins Leimbachtal heimkehren werden. Die „Krönchenkicker“ lagen 0:2 zurück, ehe Andre Dej auf 1:2 aus Sicht der Gäste verkürzte (90.