2:1 im Leimbachstadion Siegen gewinnt das Traditionsduell gegen Wattenscheid Jona Heck 20.09.2026, 12:24 Uhr

i Joker Elsamed Ramaj (in Blau) bejubelt seinen Siegtreffer gegen die SG Wattenscheid (in Rot). Endlich gelang den Sportfreunden Siegen der erste Heimsieg der Saison. Marco Bader

In der Regionalliga West feierten die Sportfreunde Siegen am Freitagabend den lang ersehnten ersten Heimsieg der laufenden Saison. Gegen die SG Wattenscheid drehten die Sportfreunde die Partie nach frühem Rückstand.

Die Sportfreunde Siegen haben am neunten Spieltag der Regionalliga West den ersten Heimsieg eingefahren. Im Traditionsduell gegen den einstigen Bundesligisten SG Wattenscheid 09 gewann die Mannschaft von Trainer Volkan Uluc mit 2:1 (1:1). Dabei drehten die Sportfreunde die Begegnung nach einem frühen Rückstand.







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