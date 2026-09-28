Volkan Uluc ist bei den Sportfreunden Siegen seit sechs Spieltagen im Amt. Seitdem verloren die Krönchenkicker keines ihrer Spiele in der Fußball-Regionalliga West. Dies soll auch am Mittwochabend nach dem Gastspiel beim SC Wiedenbrück so bleiben.
Lesezeit 1 Minute
Nach einer zwölftägigen Pause geht es für die Sportfreunde Siegen in der Fußball-Regionalliga West am Mittwochabend weiter. Die Mannschaft um Trainer Volkan Uluc gastiert um 19.30 Uhr beim SC Wiedenbrück, welcher bisher fünf Punkte weniger sammeln konnte als die Sportfreunde.