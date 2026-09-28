Sportfreunde sind Favorit
Siegen gastiert nach Gladbach-Spiel in Wiedenbrück
Elias Huth und Serhat-Semih Güler (von links) bilden aktuell die gesetzte Offensive bei den Sportfreunden Siegen in der Regional
Elias Huth und Serhat-Semih Güler (von links) bilden aktuell die gesetzte Offensive bei den Sportfreunden Siegen in der Regionalliga West.
Marco Bader

Volkan Uluc ist bei den Sportfreunden Siegen seit sechs Spieltagen im Amt. Seitdem verloren die Krönchenkicker keines ihrer Spiele in der Fußball-Regionalliga West. Dies soll auch am Mittwochabend nach dem Gastspiel beim SC Wiedenbrück so bleiben.

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Nach einer zwölftägigen Pause geht es für die Sportfreunde Siegen in der Fußball-Regionalliga West am Mittwochabend weiter. Die Mannschaft um Trainer Volkan Uluc gastiert um 19.30 Uhr beim SC Wiedenbrück, welcher bisher fünf Punkte weniger sammeln konnte als die Sportfreunde.
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