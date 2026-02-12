Eckpfeiler verlängert Vertrag Siegen gastiert beim Schlusslicht in Wiedenbrück Moritz Hannappel 12.02.2026, 12:39 Uhr

i Die Nummer 42 bleibt im Leimbachtal: Florian Mayer und die Sportfreunde Siegen haben ihre Zusammenarbeit über den Sommer hinaus verlängert. Marco Bader

Vor dem Ligaspiel beim SC Wiedenbrück können die Sportfreunde Siegen eine wichtige Personalie verkünden. Ein 27-jähriger Leistungsträger aus der Defensivabteilung verlängerte jüngst seinen Vertrag über den Sommer hinaus.

Nachdem die Sportfreunde Siegen am vergangenen Wochenende das zweite Mal in diesem Jahr in der Regionalliga West nur zuschauen durften, respektive das abgesagte Heimspiel gegen die U23 des 1. FC Köln für ein Testspiel gegen Südwest-Regionalligist TSV Steinbach Haiger (1:1) nutzten, wird es am Freitagabend wieder ernst.







