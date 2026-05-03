In der Regionalliga West verpassten die Sportfreunde Siegen trotz drückender Überlegenheit und Chancenflut einen Sieg gegen den Bonner SC. Ein verschossener Elfmeter und zwei Alu-Treffer besiegelten die knappe 1:2-Niederlage.
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Bei besten Bedingungen trafen die Sportfreunde Siegen in der Regionalliga West am Samstagnachmittag vor 2172 Zuschauern im Leimbachstadion auf den Bonner SC. Am Ende mussten sich die Gastgeber trotz einer starken Vorstellung mit 1:2 (0:1) geschlagen geben – eine Niederlage, die vor allem an mangelnder Chancenverwertung und etwas Pech lag.