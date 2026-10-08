Robin Bormuth im Leimbachtal Siegen fährt mit viel Profi-Erfahrung nach Gütersloh Jona Heck 08.10.2026, 15:05 Uhr

i Ein bisschen ratlos wirkten die Sportfreunde Siegen beim Heimspiel gegen Borussia Dortmund II. In Gütersloh sollen die Arme zum Jubeln wieder gen Himmel gestreckt werden. Marco Bader

Einen Transfer-Hammer vermeldeten die Sportfreunde Siegen unter der Woche vor dem Auswärtsspiel beim FC Gütersloh. Die SFS-Fans dürfen sich auf Bundesliga-Erfahrung und Erfahrung in der Innenverteidigung freuen.

Am Samstag, 14 Uhr, treffen die Sportfreunde Siegen am 12. Spieltag der Fußball-Regionalliga West auswärts auf den FC Gütersloh. Beide Teams zeigten sich in den letzten Wochen enorm stark und wollen am Samstag an die Leistungen anknüpfen. Die Siegener mussten sich vergangenes Wochenende gegen den Tabellenzweiten Borussia Dortmund II verdient mit 1:3 geschlagen geben, nun geht es zum Tabellendritten.







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