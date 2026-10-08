Einen Transfer-Hammer vermeldeten die Sportfreunde Siegen unter der Woche vor dem Auswärtsspiel beim FC Gütersloh. Die SFS-Fans dürfen sich auf Bundesliga-Erfahrung und Erfahrung in der Innenverteidigung freuen.
Lesezeit 2 Minuten
Am Samstag, 14 Uhr, treffen die Sportfreunde Siegen am 12. Spieltag der Fußball-Regionalliga West auswärts auf den FC Gütersloh. Beide Teams zeigten sich in den letzten Wochen enorm stark und wollen am Samstag an die Leistungen anknüpfen. Die Siegener mussten sich vergangenes Wochenende gegen den Tabellenzweiten Borussia Dortmund II verdient mit 1:3 geschlagen geben, nun geht es zum Tabellendritten.