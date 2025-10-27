Die Sportfreunde Siegen mussten sich in der Regionalliga West zum zweiten Mal in Folge geschlagen geben. Im Auswärtsspiel beim FC Gütersloh unterlag die Mannschaft von Trainer Thorsten Nehrbauer mit 2:3 (1:3).
Im Topspiel der Regionalliga West unterlagen die Sportfreunde Siegen beim FC Gütersloh am Sonntagnachmittag nach einem wechselhaften Spielverlauf knapp mit 2:3 (1:3). Nach der zweiten Niederlage in Folge rutschen die Krönchenkicker auf den sechsten Platz ab und warten jetzt seit sechs Partien auf einen Sieg.