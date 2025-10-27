Willms-Doppelpack reicht nicht Siegen erlebt in Gütersloh die zweite Pleite in Folge 27.10.2025, 14:27 Uhr

i Symbolbild dpa

Die Sportfreunde Siegen mussten sich in der Regionalliga West zum zweiten Mal in Folge geschlagen geben. Im Auswärtsspiel beim FC Gütersloh unterlag die Mannschaft von Trainer Thorsten Nehrbauer mit 2:3 (1:3).

Im Topspiel der Regionalliga West unterlagen die Sportfreunde Siegen beim FC Gütersloh am Sonntagnachmittag nach einem wechselhaften Spielverlauf knapp mit 2:3 (1:3). Nach der zweiten Niederlage in Folge rutschen die Krönchenkicker auf den sechsten Platz ab und warten jetzt seit sechs Partien auf einen Sieg.







