Trotz Remis in Wuppertal Siegen bleibt weiterhin ungeschlagener Tabellenführer 21.09.2025, 13:29 Uhr

Die Sportfreunde Siegen bleiben weiterhin ungeschlagener Tabellenführer in der Regionalliga West. Der Aufsteiger entführte einen Punkt beim Wuppertaler SV, den angestrebten Auswärtssieg konnten die Siegener aber nicht holen.

In der Fußball-Regionalliga West trennten sich der Wuppertaler SV und die Sportfreunde Siegen 1:1 (0:1). Damit bleiben die Sportfreunde auch nach dem neunten Spieltag ungeschlagener Tabellenführer, dürften sich aber über zwei verlorene Punkte in Wuppertal ärgern.







