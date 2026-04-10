Abschluss der englischen Woche Siegen auswärts beim Tabellenzweiten in Oberhausen Jona Heck 10.04.2026, 12:25 Uhr

i Cagatay Kader (in Rot-Weiß) und seine Sportfreunde Siegen hatten zuletzt intensive Spiele (unter anderem gegen Borussia Dortmund II). Gegen Oberhausen wollen die SFS für eine kleine Überraschung sorgen. Marco Bader

Die Sportfreunde Siegen fordern Oberhausen in der Fußball-Regionalliga West heraus. Nach intensiven Spielen rücken wichtige Rückkehrer wieder in den Kader. Die Chancenverwertung im Vergleich zu den letzten Spielen muss stimmen.

Am Samstag, 14 Uhr, wartet mit Rot-Weiß Oberhausen der nächste harte Brocken auf die Sportfreunde Siegen in der Fußball-Regionalliga West. Beim Tabellenzweiten wollen die Krönchenkicker ihre zuletzt starke Form, welche sich aber nicht immer in Punkte ummünzte, bestätigen und vor allem in der Offensive die Chancen nutzen, um die spielerische Überlegenheit der letzten Wochen endlich in Punkte zu verwandeln.







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