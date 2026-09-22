Shinji Okazaki schoss in der Bundesliga und in der Premier League Tore – nun netzte der 119-fache japanische Nationalspieler beim Helmut-Biller-Turnier in Boppard und sorgte beim AH-Turnier für einen besonderen Höhepunkt.
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Im Rahmen der Städtepartnerschaft zwischen Boppard und Ome (Japan) ist die Altherren-Mannschaft aus Ome (Primavera FC) wieder einmal zu Gast im Bomagstadion in Buchenau gewesen. Diese Verbindung besteht seit 1987. Alle paar Jahre besuchen die Kicker aus Ome Boppard.