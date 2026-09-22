Helmut-Biller-Turnier Shinji Okazaki eröffnet in Boppard den Torreigen Michael Bongard 22.09.2026, 12:05 Uhr

i Besonderes Erlebnis auch für die AH-Fußballer des FC Nörtershausen-Udenhausen (in Blau-Weiß): Beim Helmut-Biller-Turnier in Boppard maßen sie sich mit dem Ex-Profi Shinji Okazaki (am Ball), der für das Team des FC Primavera aus der Bopparder Partnerstadt Ome aus Japan auflief. Mark Dieler

Shinji Okazaki schoss in der Bundesliga und in der Premier League Tore – nun netzte der 119-fache japanische Nationalspieler beim Helmut-Biller-Turnier in Boppard und sorgte beim AH-Turnier für einen besonderen Höhepunkt.

Im Rahmen der Städtepartnerschaft zwischen Boppard und Ome (Japan) ist die Altherren-Mannschaft aus Ome (Primavera FC) wieder einmal zu Gast im Bomagstadion in Buchenau gewesen. Diese Verbindung besteht seit 1987. Alle paar Jahre besuchen die Kicker aus Ome Boppard.







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