Mudersbach verliert 0:2 SG schlägt sich mit zwei individuellen Fehlern selbst Jona Heck 30.03.2026, 11:22 Uhr

i Die SG Mudersbach/Brachbach (in Blau) musste sich gegen den FSV Gerlingen (in Schwarz) geschlagen geben. Manfred Böhmer/balu

Zwei individuelle Fehler sorgen für die nächste Mudersbacher Niederlage. Gegen den FSV Gerlingen musste sich die Mannschaft von Trainer Timo Schlabach mit 0:2 geschlagen geben. Dabei war deutlich mehr drin.

In der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) musste sich die SG Mudersbach/Brachbach im Heimspiel gegen den Tabellennachbarn FSV Gerlingen vor 250 Zuschauern mit 0:2 (0:0) geschlagen geben. Die Gäste aus Gerlingen schlugen nach knapp einer Stunde per Doppelschlag zu und gewannen somit ein „klassisches 0:0-Spiel“, wie es Mudersbachs Trainer Timo Schlabach bezeichnete.







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