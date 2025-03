SG Mudersbach will mit „viel Selbstvertrauen“ punkten

In der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) empfängt der aktuelle Tabellenneunte, die SG Mudersbach/Brachbach, den Tabellensechsten aus Rüblinghausen. Die Partie wird am Sonntag um 15 Uhr auf dem Rasenplatz in Brachbach angepfiffen, auf dem die Mudersbacher vergangene Woche ihr Derby gegen die Fortuna aus Freudenberg klar und deutlich mit 5:0 gewannen. SG-Trainer Timo Schlabach warnt aufgrund des Hinspiels vor dem kommenden Gegner.

„Damals mussten wir uns mit 4:2 geschlagen geben. Da hat Rüblinghausen seine Stärken ausgespielt und uns gezeigt, was sie alles drauf haben“, erinnert sich Schlabach zurück. Für den Gegner findet er lobende Worte: „Rüblinghausen ist ein Gegner, der sehr viel Erfahrung mitbringt. Sie spielen schon seit Jahren in der Bezirksliga und haben eine gute Mannschaft. In der vergangenen Zeit haben sie gezeigt, dass sie jeden Gegner schlagen können.“

„Ich erwarte, dass wir das Spiel mit viel Selbstvertrauen angehen.“

Timo Schlabach, Trainer SG Mudersbach/Brachbach

Trotz des qualitativ guten Gegners ist Schlabach positiv auf das kommende Wochenende gestimmt. „Wir müssen am Sonntag voll auf der Höhe sein. Ich erwarte, dass wir das Spiel mit viel Selbstvertrauen angehen. Davon haben wir uns letzte Woche gegen Freudenberg ja eine Menge geholt“, betont er. „Natürlich werden wir versuchen, drei Punkte zu Hause gegen Rüblinghausen zu holen. Wenn wir unser Spiel spielen und bei uns bleiben ist das auch meiner Meinung nach absolut im Bereich des Möglichen“, blickt Schlabach voraus.

Die Personalsituation aufseiten der Kombinierten könnte besser nicht sein. Jan Pfeifer kehrt nach seiner Gelbsperre zurück in den Kader. Ausschließlich Kai Pfeifer befindet sich am Wochenende im Urlaub und fällt daher aus. „Bis auf Kai haben wir alle Spieler an Bord. Das ist natürlich für jede Mannschaft ein Vorteil, wenn man aus dem Vollen schöpfen kann. Gerade in der aktuellen Situation, in der viele Mannschaften mit der Grippewelle zu kämpfen haben“, erklärt der Mudersbacher Trainer.