Schon im Hinspiel, das David Floris mit einem Doppelpack für die Kombinierten von der Sieg entschied, bekamen Mudersbach die große Erfahrung der Spieler des Gegners zu spüren. Doch auch im Heimspiel wollen sie dieser Stärke des SV Rothemühle trotzen.
Lesezeit 1 Minute
Die SG Mudersbach/Brachbach hat mit einem Sieg im Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) in Mudersbach gegen den SV Rothemühle die Chance, in der Tabelle der Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) am Kontrahenten vorbeizuziehen und nach Punkten zum SV Ottfingen (spielen allerdings zeitgleich gegen das abgeschlagene Schlusslicht Türkiyemspor Plettenberg) aufzuschließen.