SV Rothemühle ist zu Gast SG Mudersbach will gegen erfahrenen Gegner nachlegen Moritz Hannappel 13.03.2026, 11:07 Uhr

i David Floris (hier im Luftduell mit dem Schlussmann von Türkiyemspor Plettenberg) erinnert sich gerne an das Hinspiel. Sein Doppelpack sorgte für den 2:1-Auswärtssieg der Mudersbacher beim SV Rothemühle. Manfred Böhmer/balu

Schon im Hinspiel, das David Floris mit einem Doppelpack für die Kombinierten von der Sieg entschied, bekamen Mudersbach die große Erfahrung der Spieler des Gegners zu spüren. Doch auch im Heimspiel wollen sie dieser Stärke des SV Rothemühle trotzen.

Die SG Mudersbach/Brachbach hat mit einem Sieg im Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) in Mudersbach gegen den SV Rothemühle die Chance, in der Tabelle der Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) am Kontrahenten vorbeizuziehen und nach Punkten zum SV Ottfingen (spielen allerdings zeitgleich gegen das abgeschlagene Schlusslicht Türkiyemspor Plettenberg) aufzuschließen.







Artikel teilen

Artikel teilen