Fünfter Wintertransfer perfekt SG Mudersbach verstärkt noch einmal die Offensive Moritz Hannappel 09.02.2026, 12:46 Uhr

i SG-Trainer Timo Schlabach (rechts) freut sich auf den fünften Winterneuzugang: Soheil Hemati (links) kommt vom Siegburger SV. Scheurer/SG Mudersbach

Nach seiner Jugendzeit und einem aufsehenerregendem ersten Seniorenjahr verschlug es den Mudersbacher Winterneuzugang in seine iranische Heimat. Zuletzt kickte der Offensivspieler beim Siegburger SV und freut sich nun auf die Rückkehr ins Siegerland.

Während viele Fußballteams nach dem Ende der Wintertransferphase bereits die ersten Neuzugänge für die kommende Spielzeit vermelden, legt die SG Mudersbach/Brachbach noch mit einem weiteren Winterneuzugang für den Re-Start in der Bezirksliga 5 Westfalen nach.







