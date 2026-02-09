Nach seiner Jugendzeit und einem aufsehenerregendem ersten Seniorenjahr verschlug es den Mudersbacher Winterneuzugang in seine iranische Heimat. Zuletzt kickte der Offensivspieler beim Siegburger SV und freut sich nun auf die Rückkehr ins Siegerland.
Lesezeit 2 Minuten
Während viele Fußballteams nach dem Ende der Wintertransferphase bereits die ersten Neuzugänge für die kommende Spielzeit vermelden, legt die SG Mudersbach/Brachbach noch mit einem weiteren Winterneuzugang für den Re-Start in der Bezirksliga 5 Westfalen nach.