SG Mudersbach stellt wichtige Weichen für die Zukunft

Die SG Mudersbach/Brachbach setzt in der Fußball-Bezirksliga Westfalen auf Kontinuität und frischen Wind: Neben zwei wichtigen Vertragsverlängerungen wurden auch schon zwei externe Neuzugänge präsentiert. Es gibt aber auch zwei sofortige Abgänge.
Lesezeit 4 Minuten
Kaum ist der letzte Abpfiff im Fußballjahr 2025 für die Sportgemeinschaft Mudersbach/Brachbach erfolgt, stellt der westfälische Fußball-Bezirksligist bereits wichtige Weichen für die kommende Spielzeit. Dabei setzen sie in der wohl wichtigsten Funktion einer Fußballmannschaft auf Kontinuität.