Kontinuität und zwei Neue SG Mudersbach stellt wichtige Weichen für die Zukunft Moritz Hannappel 10.12.2025, 10:43 Uhr

i Kontinuität auf der Trainerposition: Cheftrainer Timo Schlabach (links) sowie Torwarttrainer René Narres werden auch in der Saison 2026/27 das Kommando bei der SG Mudersbach/Brachbach haben. Scheurer/SG Mudersbach

Die SG Mudersbach/Brachbach setzt in der Fußball-Bezirksliga Westfalen auf Kontinuität und frischen Wind: Neben zwei wichtigen Vertragsverlängerungen wurden auch schon zwei externe Neuzugänge präsentiert. Es gibt aber auch zwei sofortige Abgänge.

Kaum ist der letzte Abpfiff im Fußballjahr 2025 für die Sportgemeinschaft Mudersbach/Brachbach erfolgt, stellt der westfälische Fußball-Bezirksligist bereits wichtige Weichen für die kommende Spielzeit. Dabei setzen sie in der wohl wichtigsten Funktion einer Fußballmannschaft auf Kontinuität.







