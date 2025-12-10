Kontinuität und zwei Neue
SG Mudersbach stellt wichtige Weichen für die Zukunft
Kontinuität auf der Trainerposition: Cheftrainer Timo Schlabach (links) sowie Torwarttrainer René Narres werden auch in der Saison 2026/27 das Kommando bei der SG Mudersbach/Brachbach haben.
Die SG Mudersbach/Brachbach setzt in der Fußball-Bezirksliga Westfalen auf Kontinuität und frischen Wind: Neben zwei wichtigen Vertragsverlängerungen wurden auch schon zwei externe Neuzugänge präsentiert. Es gibt aber auch zwei sofortige Abgänge.

Kaum ist der letzte Abpfiff im Fußballjahr 2025 für die Sportgemeinschaft Mudersbach/Brachbach erfolgt, stellt der westfälische Fußball-Bezirksligist bereits wichtige Weichen für die kommende Spielzeit. Dabei setzen sie in der wohl wichtigsten Funktion einer Fußballmannschaft auf Kontinuität.

