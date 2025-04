In der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) trennten sich die SG Mudersbach/Brachbach und der TSV Weißtal mit einem 1:1 (0:1). Vor dem Spiel gegen den Tabellenführer hätte Mudersbachs Trainer Timo Schlabach „das Ergebnis sofort unterschrieben“. Nach dem Spielverlauf am Freitagabend vor einer stattlichen Kulisse von 450 Zuschauer haderte er aber ein wenig mit der Chancenverwertung seiner Mannschaft. Weil Mudersbach mehr als eine Halbzeit lang in Überzahl agierte, hätte Schlabach „die drei Punkte gerne mitgenommen“.

Mudersbach verzweifelt am Gästetorwart

Die ersten zehn Minuten verschlief die Heimelf total. „Da sind wir gar nicht ins Spiel reingekommen und haben uns extrem schlecht angestellt“, bilanzierte der SG-Trainer. Folgerichtig ging Weißtal bereits nach zwei Minuten in Führung. Nach einer Ecke der Mudersbacher konterte der Tabellenführer, und Martin Harazim vollendete eiskalt zum 0:1. „Danach haben wir es deutlich besser gemacht und sicherer gespielt“, erklärte Schlabach. Die Partie wurde ausgeglichener, bis sich Weißtal selbst um die möglichen drei Punkte brachte. Kurz vor der Halbzeit stellte Schiedsrichter Mika Soennecken einen Gäste-Akteur mit glatt Rot vom Feld.

In der zweiten Halbzeit drückte die SG in Überzahl und erarbeitete sich viele Torchancen. „Ich glaube, Weißtal hatte nur noch eine Torchance. Wir waren richtig am Drücker, haben den Ball aber nicht über die Linie bekommen“, betonte Schlabach. Grund dafür war vor allem Weißtals Keeper Niklas Knopf, der mit einigen Paraden die Führung festhielt. „Da hat man schon gesehen, dass er mal höher gespielt hat“, musste der SG-Coach neidlos anerkennen. Der erlösende Ausgleichstreffer fiel dann durch Jan Pfeifer in der 78. Minute. „Wir haben den Ausgleich zu spät gemacht, hätten wir früher getroffen, hätten wir noch gewonnen. Vor dem Spiel hätte ich das Ergebnis sofort unterschrieben, nach dem Spielverlauf hätten wir auch gerne die drei Punkte mitgenommen. Trotzdem ist das für uns ein Punktgewinn“, resümierte Schlabach.

SG Mudersbach/Brachbach – TSV Weißtal 1:1 (0:1)

SG Mudersbach/Brachbach: Prudlo – Maag (64. Tizon-Gomez), Döbbelin, Kempf, Iberhysaj – Heidrich, J. Pfeifer, Füllengraben (90.+3 Schmökel), Dreker (72. Adanic), Zips – K. Pfeifer (81. Farnschläder).

Tore: 0:1 Martin Harazim (2.), 1:1 Jan Pfeifer (78.).