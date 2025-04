In der Fußball-Bezirksliga Westfalen feierte die SG Mudersbach/Brachbach nicht nur einen verdienten Auswärtssieg, sondern auch den nächsten Schritt in Richtung Klassenverbleib.

In der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) gewann die SG Mudersbach/Brachbach ihr Auswärtsspiel beim GW Elben mit 3:0 (1:0). Während Elben damit auf den letzten Tabellenplatz abrutscht, hat die SG den Klassenverbleib so gut wie sicher. Auf den ersten Abstiegsplatz haben die Mudersbacher bei sechs ausstehenden Spielen 15 Punkte Vorsprung und sind somit ihrem Ziel ein großes Stück näher gekommen. Dabei überzeugte die SG vor allem spielerisch über 90 Minuten und ließ den Elbenern zu keiner Zeit eine Chance.

„Das war ein absolut verdienter Sieg heute für uns“, konnte sich SG-Trainer Timo Schlabach nach der Partie freuen. Gerade in der ersten Halbzeit überzeugten die Kombinierten aus Mudersbach und Brachbach durch spielerische Qualität. „Wir haben super kombiniert und uns extrem viele Torchancen rausgespielt“, erklärte Schlabach nach der Begegnung. Die SG zeigte immer wieder gute Laufwege, die freie Räume entstehen ließen, die bespielt werden konnten. Einzig haperte es bei den Mudersbachern an der Chancenverwertung in Halbzeit eins. Neben einem Pfostentreffer glänzte vor allem der Elbener Torwart Jan Niklas Löcherbach durch starke Paraden. Er hielt GW Elben in der Partie und sorgte dafür, dass es „nur“ mit einem 1:0 aus Sicht der Mudersbacher in die Pause ging.

Timo Schlabach, Trainer SG Mudersbach/Brachbach

In der zweiten Halbzeit wurde die SG hektischer, sodass sie das Spiel nicht mehr ganz so stark dominierten wie in den ersten 45 Minuten. „Ein 1:0 ist immer ein gefährliches Ergebnis“, betonte Schlabach. Dennoch kam Elben zu keiner richtigen Torchance. Im Gegenteil. Die SG wurde in Halbzeit zwei effektiver vor dem Tor und konnte mit zwei weiteren Treffern den 3:0-Endstand perfekt machen. Tore: 0:1 Marius Dreker (19.), 0:2 Steffen Kempf (48.), 0:3 Jan Pfeifer (88.).

SG Mudersbach/Brachbach: Prudlo – Maag, Kempf, Döbbelin, Tizon-Gomez (57. Adanic) – Zips (85. Haddouchi Bouylagmann), Dreker (82. Steinau), Füllengraben, J. Pfeifer, Heidrich (76. Stettner) – Farnschläder (73. Schmökel).