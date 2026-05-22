Die SG Mudersbach/Brachbach ist am Pfingstmontag auswärts bei der Landesliga-Reserve des SV Germania Salchendorf gefordert. Die Salchendorfer steigen bei einer Niederlage ab, Mudersbach will drei Punkte mit nach Hause nehmen.
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Am Pfingstmontag findet in der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) der 29. und damit vorletzte Spieltag statt. Um 15 Uhr muss die SG Mudersbach/Brachbach auswärts bei der Landesliga-Reserve des SV Germania Salchendorf ran. Für die SG geht es um nichts mehr, das vor der Saison gesetzte Ziel hat die Mannschaft von Trainer Timo Schlabach bereits frühzeitig erreicht.