Nach fast sechs Jahren in Köln
Rohrbacher Jakob Krautkrämer wechselt zu Greuther Fürth
Trägt ab sofort das Kleeblatt auf der Brust - und nicht mehr den Geißbock: Der 20-jährige Rohrbacher Jakob Krautkrämer ist kurz vor dem Ende der Winter-Transferperiode vom West-Regionalligisten 1. FC Köln II zur Spvgg Greuther Fürth II (Regionalliga Bayern) gewechselt.
Jakob Krautkrämer

Kurz vor dem Ende der Winter-Transferperiode hat der Hunsrücker Fußballer Jakob Krautkrämer den West-Regionalligisten 1. FC Köln II verlassen und sich der Spvgg Greuther Fürth II (Regionalliga Bayern) angeschlossen. Der 20-jährige Flügelspieler, dessen Familie seit 2015 in Rohrbach bei Dickenschied lebt, spielte seit 2020 für den Nachwuchs und die U21-Mannschaft des 1.

