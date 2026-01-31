Nach fast sechs Jahren in Köln Rohrbacher Jakob Krautkrämer wechselt zu Greuther Fürth Michael Bongard 31.01.2026, 18:38 Uhr

i Trägt ab sofort das Kleeblatt auf der Brust - und nicht mehr den Geißbock: Der 20-jährige Rohrbacher Jakob Krautkrämer ist kurz vor dem Ende der Winter-Transferperiode vom West-Regionalligisten 1. FC Köln II zur Spvgg Greuther Fürth II (Regionalliga Bayern) gewechselt. Jakob Krautkrämer

Wechsel kurz vor Transferschluss: Der 20-jährige Rohrbacher Jakob Krautkrämer verlässt nach fast sechs Jahren den 1. FC Köln und wechselt zur Spvgg Greuther Fürth.

Kurz vor dem Ende der Winter-Transferperiode hat der Hunsrücker Fußballer Jakob Krautkrämer den West-Regionalligisten 1. FC Köln II verlassen und sich der Spvgg Greuther Fürth II (Regionalliga Bayern) angeschlossen. Der 20-jährige Flügelspieler, dessen Familie seit 2015 in Rohrbach bei Dickenschied lebt, spielte seit 2020 für den Nachwuchs und die U21-Mannschaft des 1.







Artikel teilen

Artikel teilen