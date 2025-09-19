Das Ziel Klassenverbleib steht für die SG Mudersbach/Brachbach im Vordergrund. Beim FSV Gerlingen wollen die Kombinierten die nächsten Punkte einfahren und nach dem Weiterkommen im Westfalenpokal die Woche erfolgreich abrunden.
Lesezeit 1 Minute
Nach dem Weiterkommen im Westfalenpokal im Elfmeterschießen gegen die SG Wilnsdorf/Willgersdorf/Wilden steht für die SG Mudersbach/Brachbach wieder der Ligaalltag in der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) an. Das Team um Trainer Timo Schlabach muss auswärts beim FSV Gerlingen ran, welcher aktuell auf dem ersten Abstiegsplatz steht.