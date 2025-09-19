Nach Weiterkommen im Pokal Richtungsweisende Partie für Mudersbach steht an 19.09.2025, 12:26 Uhr

i Symbolbild dpa

Das Ziel Klassenverbleib steht für die SG Mudersbach/Brachbach im Vordergrund. Beim FSV Gerlingen wollen die Kombinierten die nächsten Punkte einfahren und nach dem Weiterkommen im Westfalenpokal die Woche erfolgreich abrunden.

Nach dem Weiterkommen im Westfalenpokal im Elfmeterschießen gegen die SG Wilnsdorf/Willgersdorf/Wilden steht für die SG Mudersbach/Brachbach wieder der Ligaalltag in der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) an. Das Team um Trainer Timo Schlabach muss auswärts beim FSV Gerlingen ran, welcher aktuell auf dem ersten Abstiegsplatz steht.







