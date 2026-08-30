Nach acht Minuten sah alles so aus, als ginge es für den Tabellenführer so weiter, wie in den ersten drei Spielen, bei denen allesamt Siege heraussprangen. Doch die Antwort der Gastgeber folgte prompt. Am Ende stand ein gerechtes Unentschieden.
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Nach zuvor drei Siegen aus den ersten drei Spielen in der Bezirksliga Westfalen Staffel 5 ist es passiert: Die SG Mudersbach/Brachbach musste das erste Mal Punkte abgeben. Das ausgerechnet gegen den bis dato Tabellen-Viertletzten, den TuS Plettenberg.