Remis beim TuS Plettenberg Primus SG Mudersbach lässt das erste Mal Punkte liegen Moritz Hannappel 30.08.2026, 22:04 Uhr

i Kapitän Mathis Füllengraben brachte die SG Mudersbach beim TuS Plettenberg früh in Führung. Prompt folgte aber ein Gegentreffer, der gleichbedeutend mit dem Endstand war. Es waren die erste Punktverluste der Mudersbacher in der neuen Saison. Manfred Böhmer/balu

Nach acht Minuten sah alles so aus, als ginge es für den Tabellenführer so weiter, wie in den ersten drei Spielen, bei denen allesamt Siege heraussprangen. Doch die Antwort der Gastgeber folgte prompt. Am Ende stand ein gerechtes Unentschieden.

Nach zuvor drei Siegen aus den ersten drei Spielen in der Bezirksliga Westfalen Staffel 5 ist es passiert: Die SG Mudersbach/Brachbach musste das erste Mal Punkte abgeben. Das ausgerechnet gegen den bis dato Tabellen-Viertletzten, den TuS Plettenberg.







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