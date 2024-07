Plus Region Nahe Zweite Runde: Der neue Weinsheimer Trainer Andy Baumgartner startet mit einem Derby Von Olaf Paare i Bei der SG Guldenbachtal gewann die TSG Planig (grünes Trikot) ihr Erstrunden-Spiel deutlich. Setzt sich der Bezirksligist nun auch gegen den Landesligisten TuS Hackenheim in Szene? Foto: Klaus Castor Ring frei zur zweiten Runde: Im Fußball-Verbandspokal stehen eine Woche vor dem Punktspielstart in den meisten Männerklassen des Südwestdeutschen Fußballverbands die nächsten Partien auf dem Programm. Und erneut bieten sie eine gesunde Mischung aus Derbys und interessanten Vergleichen, die erste Rückschlüsse auf den Leistungsstand der Teams zulassen. Lesezeit: 2 Minuten

Die markanteste der sechs Sonntags-Partien an der Nahe ist zweifelsohne das Duell in Winterbach. Der gastgebende SV und der FC Schmittweiler-Callbach lieferten sich in der Vorsaison einen epischen Kampf um die Meisterschaft in der Bezirksliga. Mit 14 Siegen in 15 Rückrunden-Partien setzten die Winterbacher den Primus mächtig unter Druck. Zur ...