Plus Kreis Birkenfeld

Zweite Runde: Beim Derby in Rhaunen entscheiden Kleinigkeiten

Von Björn Peters

i Die Wildenburger Robin Weber und Pascal Hagner (in weiß) setzen in der erste Kreispokal-Runde den Rötsweilerer Martin Mayer unter Druck und erreichten Runde zwei. Dort geht es gegen den TuS Oberbrombach. Foto: Joachim Hähn

Die zweite Runde im Fußball-Kreispokal wird am Sonntag ausgetragen, und wie üblich stehen interessante Derbys auf dem Spielplan. Für die Teams des Kreises ist es eine gute Möglichkeit, die aktuelle Form auszuloten, und zu schauen, was noch an Feinschliff bis zum Start in den jeweiligen Ligen fehlt. Gespielt wird bis auf eine Ausnahme am Sonntag um 15 Uhr.