Westerwälder Fußball-Klassiker eröffnet die dritte Runde: Wirges fordert Eisbachtal im Rheinlandpokal heraus

i In der vergangenen Saison lockten die beiden Rheinlandliga-Derbys zwischen der Spvgg EGC Wirges (links Berkan Yavuz) und den Eisbachtaler Sportfreunden (rechts Lennard Plum) jeweils 1000 Zuschauer an. Auch heute hoffen beide Seiten auf eine tolle Kulisse. Foto: Andreas Hergenhahn

„Immer wieder toll“, findet es Sven Baldus, sich als Trainer der Spvgg EGC Wirges mit den Eisbachtaler Sportfreunden zu messen. In der vergangenen Saison spielten die Blauen aus Wirges und die Roten aus Nentershausen noch in der Rheinlandliga gegeneinander, nun sind sie zwei Klassen auseinander. Das Derby schlechthin im südlichen Westerwald, das zuletzt zweimal 1000 Zuschauer mobilisierte, gibt es am Mittwochabend trotzdem – und zwar im Rheinlandpokal.