Weiler II hat viel Spaß beim 0:5 im Rheinlandpokal gegen Argenthal – Zwei Verletzte

Von Mirko Bernd

i Argenthal Neuzugang Jonas Korbion (in Rot-Blau, rechts) blieb beim SC Weiler II um Christian Lewenz ohne Tor, seine Teamkollegen trafen aber insgesamt fünfmal beim klaren Rheinlandpokalerfolg des Bezirksligisten beim C-Klässler, der sich aber gut verkaufte auf dem heimischen Rasen. Foto: Mark Dieler

So kann es gehen. Hatte Frank Gutmann, Trainer des C-Klässler SC Weiler II, vorher nicht wirklich Bock auf das Rheinlandpokal-Duell in Runde eins mit dem Fußball-Bezirkligisten SG Argenthal/Liebshausen/Mörschbach, so sagte er danach: „Es war richtig geil.“ Trotz der zu erwartenden Niederlage, die sich aber mit 0:5 (0:3) noch in Grenzen hielt.