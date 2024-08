Vordereifel: Jakobs erwartet ein Rheinlandpokalspiel auf Augenhöhe in Mendig

Die SG Vordereifel (in Rot mit Paul-Jordan Michels) trifft am Sonntag im Rheinlandpokal in Runde eins auswärts auf die SV Eintracht Mendig um ihren neuen Spielertrainer Damir Mrkalj (links). In der Vorsaison trafen beide noch in der Bezirksliga Mitte aufeinander, das Hinspiel gewann Vordereifel in Laubach 4:0, das Rückspiel Mendig mit 2:0. Foto: Alfons Benz