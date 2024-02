Plus Trier Vor rund 7000 Zuschauern: TuS Koblenz feiert knappen Pokalerfolg in Trier Fußball-Regionalligist TuS Koblenz hat nach großem Kampf und auch mit etwas Glück das Halbfinale im Rheinlandpokal erreicht. Die „Schängel“ gewannen eine von beiden Mannschaften mit großem Einsatz geführte Viertelfinalpartie bei Eintracht Trier mit 1:0 (0:0). Von Klaus Reimann

Dylan Esmel (79.) war vor 7064 Zuschauern im mehr alt als ehrwürdigen Moselstadion der Schütze des Siegtores in einer Koblenzer Mannschaft, die in der ersten Halbzeit dem Gegner klar unterlegen war und so manche brisante Situation überstehen musste. „Im Pokal zählt das Ergebnis. Wir haben uns am Ende für eine ...