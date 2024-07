Plus Kreis Bad Kreuznach

Verbandspokal startet: Jannik Erbach trifft mit dem TuS Hackenheim auf das Team seines Vaters

i Im Kreispokal-Finale in Bad Sobernheim lieferten sich der ASV Langweiler/Merzweiler (weiße Hosen) und der VfL Rüdesheim ein packendes Duell. Nun haben beide in der ersten Verbandspokalrunde ein Heimspiel. Foto: Klaus Castor

Ungewöhnlich früh steht der Pflichtspiel-Start für die Fußballer an. Die erste Runde im Verbandspokal wird bereits am Wochenende ausgespielt. Der frühe Termin ist dem ebenfalls frühen Start der Punktrunde geschuldet. In zwei Wochen ist schließlich schon der erste komplette Spieltag geplant.