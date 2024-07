Plus Kreis Birkenfeld

Verbandspokal in Hoppstädten, Kirchenbollenbach und Niederwörresbach: In drei Derbys geht es um ein geiles Los

i Die erste Runde gegen den TuS Veitsrodt überstand der SV Niederwörresbach im Flug. Am Sonntag wartet das nächste Derby. Gegner ist dann der TuS Mörschied. Foto: Joachim Hähn

Drei spannende Derbys bringt die zweite Runde im Verbandspokal am Wochenende im Fußballkreis Birkenfeld. Schon am Freitag empfängt der TuS Hoppstädten den FC Brücken, ehe sich am Sonntag der SV Niederwörresbach und der TuS Mörschied sowie der Bollenbacher SV und die Spvgg Nahbollenbach gegenüberstehen.