Plus Koblenz TuS stellt sich auf Pokalfight in Mülheim ein – Rot-Weiss in Weitersburg, Immendorf in Emmelshausen Von Sven Sabock i Im Pokal gefordert: TuS-Trainer Michael Stahl muss mit seiner Mannschaft bei der SG 2000 Mülheim-Kärlich antreten. Foto: Wolfgang Heil Das Los meint es in dieser Saison bislang nicht gut mit der TuS Koblenz: Nachdem der Fußball-Oberligist in der 2. Runde des Rheinland-Pokals mit dem FC Cosmos Koblenz bereits eine schwere Prüfung zu meistern hatte und diese beim 3:0 souverän bestand, wird die Aufgabe nun für Trainer Michael Stahl und seine Mannschaft nicht minder knifflig. Lesezeit: 2 Minuten

Am Mittwochabend (20 Uhr) geht es zur SG 2000 Mülheim-Kärlich, dem Tabellenzweiten der Rheinlandliga, der am Wochenende ein 6:1 bei Aufsteiger Schweich einfuhr. „Ich habe schon vor der Auslosung geahnt, dass es einen Oberligisten trifft, der ein richtiges hartes Los bekommt“, sagt Stahl, der aber keineswegs hadern will: „Das ist komplett in ...