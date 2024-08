Plus Rheinböllen TuS Rheinböllen hat „schwierigen Freitag“ aufgearbeitet – Im Pokal kommt der TuS Mayen Von Michael Bongard i Nach der 1:5-Abfuhr gegen Boppard (links Yannik Schröder) geht es für den TuS Rheinböllen (von links mit Tjark Klein und Lucas Odenbreit) am Mittwoch um 19.30 Uhr in Dichtelbach im Rheinlandpokal gegen den Bezirksliga-Konkurrenten TuS Mayen weiter. Foto: B&P Schmitt Die zweite Runde des Fußball-Rheinlandpokals mit 32 Paarungen wird am Mittwoch um 19.30 Uhr im Römerstadion in Dichtelbach eröffnet: Der TuS Rheinböllen trifft auf dem Rasenplatz seines Kooperationspartners im Bezirksliga-Vergleich auf den TuS Mayen. Lesezeit: 2 Minuten

In der Vorsaison hat Rheinböllen insgesamt nur zwei Pflichtspiele verloren. Nach der Rückkehr in die Bezirksliga Mitte gab es direkt zwei Niederlagen in fünf Tagen. Nach dem 0:3 im Derby in Argenthal musste sich Rheinböllen daheim nach 1:0-Führung noch mit 1:5 im Rhein-Hunsrück-Duell dem SSV Boppard geschlagen geben. Warum die Stimmung ...